Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 07.12 – бійки між нардепами – це давно не новина для України, але відомий півень Олег Барна і любитель димових шашок Юрій Левченко таки примудрилися відзначитись. Шістнадцятою потенційною кандидаткою у Президенти України стала жінка, яка минулого разу випередила Симоненка, Бойка, Тягнибока та Яроша. І мало не дотягнула до самого Рабіновича.
Також у випуску:
Хто винен у Керчі: відповідь пересічних росіян.
Різдвяних аксесуарів для Продана не залишилось.
Джерело: 24 канал
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