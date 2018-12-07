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      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець

      Вєсті.UA 339 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 07.12 – бійки між нардепами – це давно не новина для України, але відомий півень Олег Барна і любитель димових шашок Юрій Левченко таки примудрилися відзначитись. Шістнадцятою потенційною кандидаткою у Президенти України стала жінка, яка минулого разу випередила Симоненка, Бойка, Тягнибока та Яроша. І мало не дотягнула до самого Рабіновича.

      Також у випуску:

      Хто винен у Керчі: відповідь пересічних росіян.

      Різдвяних аксесуарів для Продана не залишилось. 

      Теги: Вєсті.UA Олег Барна Ольга Богомолець
      Джерело: 24 канал
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