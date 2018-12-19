Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко

В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 19.12 – самыми учтивыми в 2018 году были Ромчик и Славчик. Первый еще и болел, поэтому Николай принес ему обратно должность, а для Славчика поделил ГФС на два "потока". У Надежды Савченко очень много способностей: и военная, и госслужащая, и патриотка, которая может спокойно говорить с террористами. И оказывается, она еще и финансовый фокусник.

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