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      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко

      Вєсті.UA 256 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19.12 – найбільш чемними у 2018 році були Ромчик і Славчик. Перший ще й хворів, тому Миколай приніс йому назад посаду, а для Славчика поділив ДФС на два "потоки". У Надії Савченко дуже багато здібностей: і військова, і держслужбовець, і патріот, який може спокійно говорити з терористами. Та виявляється, вона ще й фінансовий фокусник.

      Також у випуску:

      Реконструкція Roshen: деталі у цифрах.

      Як Лавров доводив безальтернативність мінських домовленостей.

      Теги: Новини України Роман Насіров Вєсті.UA Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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