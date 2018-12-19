Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19.12 – найбільш чемними у 2018 році були Ромчик і Славчик. Перший ще й хворів, тому Миколай приніс йому назад посаду, а для Славчика поділив ДФС на два "потоки". У Надії Савченко дуже багато здібностей: і військова, і держслужбовець, і патріот, який може спокійно говорити з терористами. Та виявляється, вона ще й фінансовий фокусник.
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Джерело: 24 канал
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