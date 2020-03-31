Вести.UA: Шуфрич получил новое прозвище. Емец провалил проверку

В выпуске "Вести.UA" за 31 марта – накануне украинцы наконец получили закон о рынке земли, экономике дали надежду на кредит от МВФ, правительству – двух новых министров. А вот Нестор Шуфрич получил новое прозвище. В 2010 году Илью Емца уволили из Минздрава через 5 месяцев в должности его главы. Новая власть решила проверить, как у него с эффективностью теперь. Но тот не продержался и месяца.

Также в выпуске: Какие последствия украинцы уже почувствовали от пандемии коронавируса: детали в цифрах. Главный оратор новой Рады. Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 31 марта 2020: