Вести.UA: Шуфрич получил новое прозвище. Емец провалил проверку
В выпуске "Вести.UA" за 31 марта – накануне украинцы наконец получили закон о рынке земли, экономике дали надежду на кредит от МВФ, правительству – двух новых министров. А вот Нестор Шуфрич получил новое прозвище. В 2010 году Илью Емца уволили из Минздрава через 5 месяцев в должности его главы. Новая власть решила проверить, как у него с эффективностью теперь. Но тот не продержался и месяца.
Также в выпуске:
Какие последствия украинцы уже почувствовали от пандемии коронавируса: детали в цифрах.
Главный оратор новой Рады.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 31 марта 2020:
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