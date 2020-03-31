Вєсті.UA: Шуфрич отримав нове прізвисько. Ємець провалив перевірку
У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 березня – напередодні українці врешті отримали закон про ринок землі, економіці дали надію на кредит від МВФ, уряду – двох нових міністрів. А от Нестор Шуфрич отримав нове прізвисько. У 2010 році Іллю Ємця звільнили з МОЗ через 5 місяців на посаді його очільника. Нова влада вирішила перевірити, як у нього з ефективністю тепер. Але той не протримався і місяця.
Також у випуску:
Які наслідки українці вже відчули від пандемії коронавірусу: деталі у цифрах.
Головний оратор нової Ради.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 31 березня 2020:
Читайте також
-
МОЗ назвало нові умови для роботи продуктових ринків під час карантинусьогодні , 17:38
-
Британець одягав костюм куща, щоб гуляти на вулиці у карантин: кумедне відеосьогодні , 19:42
-
Венедіктова підписала заяву про відставку Трепака: перед цим усунула його від резонансних справсьогодні , 19:23
-
На складах Amazon зафіксовані випадки зараження COVID-19: працівники почали страйксьогодні , 15:38
-
Ходити лише поодинці: Польща посилила обмеження через коронавіруссьогодні , 16:47
-
Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус: що відомо про його стансьогодні , 19:02