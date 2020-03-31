Вєсті.UA: Шуфрич отримав нове прізвисько. Ємець провалив перевірку

У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 березня – напередодні українці врешті отримали закон про ринок землі, економіці дали надію на кредит від МВФ, уряду – двох нових міністрів. А от Нестор Шуфрич отримав нове прізвисько. У 2010 році Іллю Ємця звільнили з МОЗ через 5 місяців на посаді його очільника. Нова влада вирішила перевірити, як у нього з ефективністю тепер. Але той не протримався і місяця.

Також у випуску: Які наслідки українці вже відчули від пандемії коронавірусу: деталі у цифрах. Головний оратор нової Ради. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 31 березня 2020: