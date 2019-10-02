Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 октября – Шуфрич пришел в Раду с заклеенным ртом. Но даже Медведчук не оценил такую провокацию, потому что она не пройдет бесследно для обоих. Почему Том Круз посетил Украину? Возможно, должен был вручить президенту Томос от своей церкви. Или из-за военного сотрудничества, ведь у него есть нужный Украине опыт. Или снимется в новом сезоне "Слуги народа".

Также в выпуске: Тищенко прятался от бабушек за спинами полицейских. Новые заместители в Минздраве вернулись к древним верованиям.

Источник: 24 канал