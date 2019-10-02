Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 жовтня – Шуфрич прийшов у Раду із заклеєним чорною стрічкою ротом. Але навіть Медведчук не оцінив таку провокацію, бо вона не мине безслідно для обох. Чому Том Круз завітав до України? Можливо, мав вручити президенту Томос від своєї церкви. Або через військову співпрацю, бо він має потрібний Україні досвід. Чи зніметься у новому сезоні "Слуги народу".

Також у випуску: Тищенко ховався від бабусь за спинами поліцейських. Нові зуступники в МОЗ повернулися до давніх вірувань.

Джерело: 24 канал