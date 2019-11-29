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      Вести.UA: сильная любовь Дубинского к Коломойскому. Необычная просьба Зеленского

      56 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 ноября – Дубинский написал заявление в Миграционную службу, чтобы главу "Укроборонпрома" Абромавичуса лишили украинского гражданства. Однако такого заявления не сделал на Коломойского, у которого 3 гражданства. Владимир Зеленский просил украинцев помочь с поиском известного одесского бизнесмена Вадима Альперина.

      Также в выпуске:

      Друзья Гордона на дне рождении.

      Золотое время Ляшко.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 29 ноября 2019:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский Олександр Дубинский Вести.UA
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