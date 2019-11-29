Вести.UA: сильная любовь Дубинского к Коломойскому. Необычная просьба Зеленского
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 ноября – Дубинский написал заявление в Миграционную службу, чтобы главу "Укроборонпрома" Абромавичуса лишили украинского гражданства. Однако такого заявления не сделал на Коломойского, у которого 3 гражданства. Владимир Зеленский просил украинцев помочь с поиском известного одесского бизнесмена Вадима Альперина.
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Друзья Гордона на дне рождении.
Золотое время Ляшко.
Смотрите видео "Вести.UA" за 29 ноября 2019:
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