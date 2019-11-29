Вєсті.UA: Сильна любов Дубінського до Коломойського. Незвичне прохання Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 листопада – Дубінський написав заяву в Міграційну службу, аби голову "Укроборонпрому" Абромавичуса позбавили українського громадянства. Проте такої заяви не зробив на Коломойського, який має 3 громадянсьва. Володимир Зеленський просив українців допомогти з пошуком відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна.
Також у випуску:
Друзі Гордона на дні народженні.
Золотий час Ляшка.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 29 листопада 2019:
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