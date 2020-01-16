Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
В выпуске программы "Вести.UA" за 16 января – на пятый месяц пребывания на посту премьер-министра Алексей Гончарук сделал каминг-аут. Но не тот, на который намекал бывший нардеп Мосийчук, а экономический. Укрзализныця продемонстрировала, почему суперскоростные поезда в Украине сейчас невозможны. На повестке дня в компании – совсем другие новшества.
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