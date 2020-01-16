Вєсті.UA: Скандальні "плівки Гончарука". Сюрприз від Укрзалізниці

У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 січня – на п'ятий місяць перебування на посаді прем'єр-міністра Олексій Гончарук зробив камінг-аут. Але не той, на який натякав екснардеп Мосійчук, а економічний. Укрзалізниця продемонструвала, чому супершвидкісні потяги в Україні зараз неможливі. На порядку денному в компанії – зовсім інші нововведення.

Також у випуску: Малюська виправдовується перед дружиною. Національна валюта демонструє хороші показники: деталі у цифрах. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 16 січня 2020: