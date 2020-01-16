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      Вєсті.UA: Скандальні "плівки Гончарука". Сюрприз від Укрзалізниці

      669 Читать новость на русском
      Вєсті. UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 січня – на п'ятий місяць перебування на посаді прем'єр-міністра Олексій Гончарук зробив камінг-аут. Але не той, на який натякав екснардеп Мосійчук, а економічний. Укрзалізниця продемонструвала, чому супершвидкісні потяги в Україні зараз неможливі. На порядку денному в компанії – зовсім інші нововведення.

      Також у випуску: 

      Малюська виправдовується перед дружиною.

      Національна валюта демонструє хороші показники: деталі у цифрах.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 16 січня 2020:

       

      Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      сьогодні
      41523
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Вєсті.UA Укрзалізниця
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