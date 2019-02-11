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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вести.UA: Сказочка об охоте на Медведчука. Как Шухевич в РФ панику посеял

      Вести.UA 301 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 11 февраля – издевались над Царевым, Шуфричем, Добкиным. А вот кум Путина чувствует себя хорошо. Хоть на него вроде бы готовят покушение – вот Даже Янукович, эксперт по покушениям, в курсе дела. Тема призрачных фашистов в Украине всегда дает желаемый эффект для российских пропагандистов: переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича вызвало фурор.

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      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Вести.UA Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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