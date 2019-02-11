Вести.UA: Сказочка об охоте на Медведчука. Как Шухевич в РФ панику посеял

В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 11 февраля – издевались над Царевым, Шуфричем, Добкиным. А вот кум Путина чувствует себя хорошо. Хоть на него вроде бы готовят покушение – вот Даже Янукович, эксперт по покушениям, в курсе дела. Тема призрачных фашистов в Украине всегда дает желаемый эффект для российских пропагандистов: переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича вызвало фурор.

Также в выпуске: Радикалы Ляшко испугались титушек БПП и от испуга заблудились в пиве.