Вести.UA: Сказочка об охоте на Медведчука. Как Шухевич в РФ панику посеял
В свежем выпуске программы "Вести.UA " за 11 февраля – издевались над Царевым, Шуфричем, Добкиным. А вот кум Путина чувствует себя хорошо. Хоть на него вроде бы готовят покушение – вот Даже Янукович, эксперт по покушениям, в курсе дела. Тема призрачных фашистов в Украине всегда дает желаемый эффект для российских пропагандистов: переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича вызвало фурор.
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Радикалы Ляшко испугались титушек БПП и от испуга заблудились в пиве.
Источник: 24 канал
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