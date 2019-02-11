Вєсті.UA: Казочка про полювання на Медведчука. Як Шухевич у РФ паніку посіяв
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 11 лютого – знущалися з Царьова, Шуфрича, Добкіна. А от кум Путіна почувається добре. Хоч на нього начебто готують замах – от навіть Янукович, експерт із замахів, в курсі справи. Тема примарних фашистів в Україні завжди дає бажаний ефект для російських пропагандистів: перейменування проспекту Ватутіна у проспект Шухевича викликало фурор.
Також у випуску:
Радикали Ляшка налякалися тітушок БПП і з переляку заблукали у пиві.
Джерело: 24 канал
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