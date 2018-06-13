Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков

В свежем выпуске "Вести.UA" за 13.06 – спикер Андрей Парубий человек довольно скромный: питается не в дорогих ресторанах, а в Верховной Раде. А будучи депутатом говорил, что ему на месяц в столице хватает две с половиной тысячи гривен. Политики наперебой приписывают себе заслуги в создании независимого Антикоррупционного суда, который должен положить конец топ-коррупции в стране.

Также в выпуске: Дьявол кроется в деталях, а коррупция в "антикоррупционных законах". Антикоррупционер Сергей Лещенко начал копировать эпатажные действия Олега Ляшко. Поляки прогнозируют, что до конца 2020-го на их рынок труда будут попадать около 300 тысяч украинцев ежегодно.