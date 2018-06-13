Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 13.06 – спікер Андрій Парубій людина доволі скромна: харчується не по дорогих ресторанах, а у Верховній Раді. А будучи депутатом казав, що йому на місяць у столиці вистачає дві з половиною тисячі гривень. Політики наперебій приписують собі заслуги у створенні незалежного Антикорупційного суду, що має покласти край топ-корупції в країні.

Також у випуску: Диявол криється в деталях, а корупція в "антикорупційних законах". АнтикорупційнерСергій Лещенко почав копіювати епатажні дії Олега Ляшка. Поляки прогнозують, що до кінця 2020-го на їхній ринок праці потраплятимуть до 300 тисяч українців щорічно.