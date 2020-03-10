Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
В выпуске программы "Вести.UA" за 10 марта – произошли изменения в Министерстве молодежи и спорта, которое теперь возглавляет Вадим Гутцайт. Однако известно, что новый министр спорта фигурирует в деле о миллионных хищениях. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин недавно встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и находится в реанимации.
Также в выпуске:
Подтанцовка на 8 марта.
Смотрите программу "Вести.UA" за 10 марта 2020:
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