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      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ

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      В выпуске программы "Вести.UA" за 10 марта – произошли изменения в Министерстве молодежи и спорта, которое теперь возглавляет Вадим Гутцайт. Однако известно, что новый министр спорта фигурирует в деле о миллионных хищениях. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин недавно встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и находится в реанимации.

      Также в выпуске:

      Подтанцовка на 8 марта.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 10 марта 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Вести.UA
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