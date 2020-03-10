Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ

У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 березня – відбулися зміни в Міністерстві молоді та спорту, яке тепер очолює Вадим Гутцайт. Проте відомо, що новий міністр спорту фігурує у справі про мільйонні розкрадання. Народний обранець від ОПЗЖ Олег Волошин нещодавно зустрічався з депутатом Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і перебуває в реанімації.

Також у випуску: Підтанцьовування на 8 березня. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 10 березня 2020: