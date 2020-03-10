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      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 березня – відбулися зміни в Міністерстві молоді та спорту, яке тепер очолює Вадим Гутцайт. Проте відомо, що новий міністр спорту фігурує у справі про мільйонні розкрадання. Народний обранець від ОПЗЖ Олег Волошин нещодавно зустрічався з депутатом Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і перебуває в реанімації.

      Також у випуску:

      Підтанцьовування на 8 березня.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 10 березня 2020:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Вєсті.UA
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