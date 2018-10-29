Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
В свежем выпуске "Вести. UA" за 29.10 – когда-то первой утешать коллег бежала Савченко. Тогда все списали на участливость человека, побывавшего за решеткой, а теперь она пишет слезные письма о помощи к Ринату Кузьмину. Барна разродился очередным филигранным высказыванием: ему стало жаль, что Украина не защищает человека, получившего миллиардные состояния из украинских карманов интересным путем.
Также в выпуске:
Знают ли украинцы, что такое Томос.
Барна "культурно" общается с журналистами.
Источник: 24 канал
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