Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 29.10 – колись першою втішати колегам бігла Надія Савченко. Тоді все списали на співчутливість людини, яка побувала за ґратами, а тепер вона пише слізні листи про допомогу до Ріната Кузьміна. Барна розродився черговим філігранним висловлюванням: йому стало шкода, що Україна не захищає людину, яка отримала мільярдні статки з українських кишень дуже цікавим шляхом.
Також у випуску:
Чи знають українці, що таке Томос.
Барна "культурно" спілкується з журналістами.
Джерело: 24 канал
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