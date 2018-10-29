Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 29.10 – колись першою втішати колегам бігла Надія Савченко. Тоді все списали на співчутливість людини, яка побувала за ґратами, а тепер вона пише слізні листи про допомогу до Ріната Кузьміна. Барна розродився черговим філігранним висловлюванням: йому стало шкода, що Україна не захищає людину, яка отримала мільярдні статки з українських кишень дуже цікавим шляхом.

Також у випуску: Чи знають українці, що таке Томос. Барна "культурно" спілкується з журналістами.