Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 11 января – Зеленский хотел тихонько отдохнуть в Омане. Но тихонько это сделать не получилось, поэтому гаранту пришлось встречаться с чиновниками Омана. В команде Зеленского работает такой персонаж, который путает города и даже целые страны. Поэтому президенту надо быть осторожным, ведь когда-то вместо Омана он может попасть в Йемен.

Также в выпуске: Плохая карма Шуфрича. Баканов поехал искать зиму. Зачем Добкину орден СССР.