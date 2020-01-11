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      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм

      Вести.UA 112 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 11 января – Зеленский хотел тихонько отдохнуть в Омане. Но тихонько это сделать не получилось, поэтому гаранту пришлось встречаться с чиновниками Омана. В команде Зеленского работает такой персонаж, который путает города и даже целые страны. Поэтому президенту надо быть осторожным, ведь когда-то вместо Омана он может попасть в Йемен.

      Также в выпуске:

      Плохая карма Шуфрича.

      Баканов поехал искать зиму.

      Зачем Добкину орден СССР.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Вести.UA
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