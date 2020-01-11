Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 січня – Зеленський хотів тихенько відпочити в Омані. Але тихенько це зробити не вийшло, тож гаранту довелося зустрічатися з високопосадовцями Оману. У команді Зеленського працює такий персонаж, що плутає міста та навіть цілі країни. Тому президенту треба бути обережним, адже колись замість Оману він може потрапити до Ємену.
Також у випуску:
Погана карма Шуфрича.
Баканов поїхав шукати зиму.
Навіщо Добкіну орден СРСР.
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