Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 січня – Зеленський хотів тихенько відпочити в Омані. Але тихенько це зробити не вийшло, тож гаранту довелося зустрічатися з високопосадовцями Оману. У команді Зеленського працює такий персонаж, що плутає міста та навіть цілі країни. Тому президенту треба бути обережним, адже колись замість Оману він може потрапити до Ємену.

Також у випуску: Погана карма Шуфрича. Баканов поїхав шукати зиму. Навіщо Добкіну орден СРСР.