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      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм

      Вєсті.UA 113 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 січня – Зеленський хотів тихенько відпочити в Омані. Але тихенько це зробити не вийшло, тож гаранту довелося зустрічатися з високопосадовцями Оману. У команді Зеленського працює такий персонаж, що плутає міста та навіть цілі країни. Тому президенту треба бути обережним, адже колись замість Оману він може потрапити до Ємену.

      Також у випуску:

      Погана карма Шуфрича.

      Баканов поїхав шукати зиму.

      Навіщо Добкіну орден СРСР. 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський
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