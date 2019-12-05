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      24 Канал Программы Вести.UA
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Вести.UA: "Слуга народа" по-американски. Юбилей в Верховной Раде

      Вести.UA 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 декабря – как пишет американская пресса, адвокат Трампа встречается со всеми, кто мог бы помочь "отбелить" репутацию лидера. Все это снимается на камеру, чтобы в будущем снять документальный сериал. "Слуги народа" стремятся голосовать не только за себя, но и за соседа. Недавно в правительстве поймали десятого кнопкодава – мажоритарщика Роберта Горвата.

      Также в выпуске:

      Надежда Савченко всячески пытается привлечь к себе внимание прессы.

      Группа "Воровайки" захотела сделать тур по городам Украины.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Вести.UA
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