Вести.UA: "Слуга народа" по-американски. Юбилей в Верховной Раде

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 декабря – как пишет американская пресса, адвокат Трампа встречается со всеми, кто мог бы помочь "отбелить" репутацию лидера. Все это снимается на камеру, чтобы в будущем снять документальный сериал. "Слуги народа" стремятся голосовать не только за себя, но и за соседа. Недавно в правительстве поймали десятого кнопкодава – мажоритарщика Роберта Горвата.

Также в выпуске: Надежда Савченко всячески пытается привлечь к себе внимание прессы. Группа "Воровайки" захотела сделать тур по городам Украины.