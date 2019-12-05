Вести.UA: "Слуга народа" по-американски. Юбилей в Верховной Раде
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 декабря – как пишет американская пресса, адвокат Трампа встречается со всеми, кто мог бы помочь "отбелить" репутацию лидера. Все это снимается на камеру, чтобы в будущем снять документальный сериал. "Слуги народа" стремятся голосовать не только за себя, но и за соседа. Недавно в правительстве поймали десятого кнопкодава – мажоритарщика Роберта Горвата.
Также в выпуске:
Надежда Савченко всячески пытается привлечь к себе внимание прессы.
Группа "Воровайки" захотела сделать тур по городам Украины.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 5 декабря: нашли вторую жертву пожара в Одессе, в Раде подрались "слуги народа"сегодня , 23:03
-
В "Слуге народа" объяснили провал голосования за увольнение Яременкосегодня , 22:41
-
Первые участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоусегодня , 21:19
Комментарии