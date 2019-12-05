Вєсті.UA: "Слуга народу" по-американськи. Ювілей у Верховній Раді
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 грудня – як пише американська преса, адвокат Трампа зустрічається зі всіма, хто міг би допомогти "відбілити" репутацію президента. Все це фільмується на камеру, щоб у майбутньому відзняти документальний серіал. "Слуги народу" прагнуть голосувати не лише за себе, а й за сусіда. Нещодавно в уряді впіймали десятого кнопкодава – мажоритарника Роберта Горвата.
Також у випуску:
Надія Савченко всіляко намагається привернути до себе увагу преси.
Гурт "Воровайки" захотіли зробити тур містами України.
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