Вєсті.UA: "Слуга народу" по-американськи. Ювілей у Верховній Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 грудня – як пише американська преса, адвокат Трампа зустрічається зі всіма, хто міг би допомогти "відбілити" репутацію президента. Все це фільмується на камеру, щоб у майбутньому відзняти документальний серіал. "Слуги народу" прагнуть голосувати не лише за себе, а й за сусіда. Нещодавно в уряді впіймали десятого кнопкодава – мажоритарника Роберта Горвата.

Також у випуску: Надія Савченко всіляко намагається привернути до себе увагу преси. Гурт "Воровайки" захотіли зробити тур містами України.