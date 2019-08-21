Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21 августа – "Слуга народа" назначает глав почти во все комитеты, и во всех будет большинство. По подобному принципу разделили и места под куполом, забрав себе удобные. Остатки выбросили "Голосу", но в тех пропал аппетит. Там отказались от должности вице-спикера.
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Источник: 24 канал
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