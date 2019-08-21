Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 серпня – "Слуга народу" призначає голів майже у всі комітети, і у всіх матиме більшість. За подібним принципом поділили і місця під куполом, забравши собі найзручніші. Рештки викинули "Голосу", але в тих пропав апетит. Там відмовилися від посади віце-спікера.

Також у випуску: Програшні ставки Шуфрича.

Джерело: 24 канал