Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21 серпня – "Слуга народу" призначає голів майже у всі комітети, і у всіх матиме більшість. За подібним принципом поділили і місця під куполом, забравши собі найзручніші. Рештки викинули "Голосу", але в тих пропав апетит. Там відмовилися від посади віце-спікера.
Також у випуску:
Програшні ставки Шуфрича.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі