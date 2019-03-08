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      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу

      Вести.UA 117 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 марта – переговоры Путина с Зеленским, о которых так спокойно говорит последний, настораживают последствиями. Поэтому, возможно, комедианту лучше в политику не идти, а сразу в бокс или бои без правил. Мураев решил сделать подарок Вилкулу и снял свою кандидатуру в президенты в пользу последнего.

      Также в выпуске:

      Украл у Тимошенко: поздравление Труханова с 8 марта.

      Скелет в шкафу радикального Олега Ляшко.

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      Теги: Новости Украины Александр Вилкул Евгений Мураев Вести.UA Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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