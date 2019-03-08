Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 марта – переговоры Путина с Зеленским, о которых так спокойно говорит последний, настораживают последствиями. Поэтому, возможно, комедианту лучше в политику не идти, а сразу в бокс или бои без правил. Мураев решил сделать подарок Вилкулу и снял свою кандидатуру в президенты в пользу последнего.

Также в выпуске: Украл у Тимошенко: поздравление Труханова с 8 марта. Скелет в шкафу радикального Олега Ляшко.