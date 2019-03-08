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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Вєсті.UA: Смішний боєць Зеленський. Мураєв зробив подарунок Вілкулу

      Вєсті.UA 104 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 1 березня – переговори Путіна із Зеленським, про які так спокійно говорить останній, насторожують наслідками. Тому, можливо, комедіанту краще в політику не йти, а відразу у бокс чи бої без правил. Мураєв вирішив зробити подарунок Вілкулу і зняв свою кандидатуру в президенти на користь останнього.

      Також у випуску:

      Вкрав у Тимошенко: привітання Труханова з 8 березня.

      Скелет у шафі радикального Олега Ляшка.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Євгеній Мураєв Олександр Вілкул Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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