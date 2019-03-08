Вєсті.UA: Смішний боєць Зеленський. Мураєв зробив подарунок Вілкулу
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 1 березня – переговори Путіна із Зеленським, про які так спокійно говорить останній, насторожують наслідками. Тому, можливо, комедіанту краще в політику не йти, а відразу у бокс чи бої без правил. Мураєв вирішив зробити подарунок Вілкулу і зняв свою кандидатуру в президенти на користь останнього.
Також у випуску:
Вкрав у Тимошенко: привітання Труханова з 8 березня.
Скелет у шафі радикального Олега Ляшка.
Джерело: 24 канал
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