Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 02.04 – по декларациям можно проследить, как растет уровень жизни депутатов, но в Верховной Раде есть депутаты-исключения, такие как Тимошенко, которая работает, но за много лет на собственное имущество так и не заработала. Политик Добкин станет литератором, однако, писать будет не сам и ищет нового Шевченко и Франко.

Также в выпуске: Настоящий нищий Юрий Бойко. Что нужно сделать, чтобы политическая сила пробилась во власть.