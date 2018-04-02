22:53
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
7°C 2°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, сегодня
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин

Вести.UA 101 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 02.04 – по декларациям можно проследить, как растет уровень жизни депутатов, но в Верховной Раде есть депутаты-исключения, такие как Тимошенко, которая работает, но за много лет на собственное имущество так и не заработала. Политик Добкин станет литератором, однако, писать будет не сам и ищет нового Шевченко и Франко.

Также в выпуске:

Настоящий нищий Юрий Бойко.

Что нужно сделать, чтобы политическая сила пробилась во власть.

Теги: Новости политики Вести.UA Михаил Добкин Деньги Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
сегодня, 22:47 Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
14
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
сегодня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 648
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
сегодня, 21:00 Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Олена Булан 6586
Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
сегодня, 20:11 Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
Тетяна Бучок 98
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 19:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 86
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук