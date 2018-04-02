Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 02.04 – по декларациям можно проследить, как растет уровень жизни депутатов, но в Верховной Раде есть депутаты-исключения, такие как Тимошенко, которая работает, но за много лет на собственное имущество так и не заработала. Политик Добкин станет литератором, однако, писать будет не сам и ищет нового Шевченко и Франко.
Также в выпуске:
Настоящий нищий Юрий Бойко.
Что нужно сделать, чтобы политическая сила пробилась во власть.
Источник: 24 Канал
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