Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.04 – за деклараціями можна відслідкувати, як зростає рівень життя депутатів, але у Верховній Раді є депутати-винятки, такі як Тимошенко, яка працює, але за багато років на власне майно так і не заробила. Політик Добкін стане літератором, однак, писатиме не сам і шукає нового Шевченка і Франка.

Також у випуску: Справжній злидар Юрій Бойко. Що потрібно зробити, аби політична сила пробилась до влади.