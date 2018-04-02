Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.04 – за деклараціями можна відслідкувати, як зростає рівень життя депутатів, але у Верховній Раді є депутати-винятки, такі як Тимошенко, яка працює, але за багато років на власне майно так і не заробила. Політик Добкін стане літератором, однак, писатиме не сам і шукає нового Шевченка і Франка.
Також у випуску:
Справжній злидар Юрій Бойко.
Що потрібно зробити, аби політична сила пробилась до влади.
Джерело: 24 Канал
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