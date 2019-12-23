Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 декабря – "Слуги народа" недавно сыграли новогодний корпоратив, который обошелся в более миллиона гривен. Сами нардепы говорят, что это спонсоры оплатили праздник. Закон сохранения абсурда во власти работает на отлично. Николай Тищенко заявил, что его коллега Ирина Геращенко занимается магией вуду на матрасах.

Также в выпуске: Своеобразный корпоратив провели в НБУ – на колоннах в одном из помещений девушки танцевали стриптиз.