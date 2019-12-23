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      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка

      Вєсті.UA 165 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 грудня – "Слуги народу" нещодавно відгуляли новорічний корпоратив, який обійшовся в понад один мільйон гривень. Самі нардепи кажуть, що це спонсори оплатили свято. Закон збереження абсурду у владі працює на відмінно. Микола Тищенко заявив, що його колега Ірина Геращенко займається магією вуду на матрасах.

      Також у випуску: 

      Своєрідний корпоратив провели в НБУ – на колонах у одному з приміщень дівчата танцювали стриптиз.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Слуга народу Микола Тищенко
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