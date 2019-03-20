Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 20 марта – прямые трансляции заседаний Кабинета Министров уже давно не удивляют украинцев. Поэтому, Владимир Гройсман решил дать им вторую жизнь, а помог ему в этом давний приятель и радикальный клоун Ляшко. После громкого скандала Гладковский-младший решил стать блогером. Если раньше он пародировал Бигуса, то теперь попробовал себя в роли Свинки Пеппы.

Также в выпуске: Вилкул и корытце абсурда.