Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 20 марта – прямые трансляции заседаний Кабинета Министров уже давно не удивляют украинцев. Поэтому, Владимир Гройсман решил дать им вторую жизнь, а помог ему в этом давний приятель и радикальный клоун Ляшко. После громкого скандала Гладковский-младший решил стать блогером. Если раньше он пародировал Бигуса, то теперь попробовал себя в роли Свинки Пеппы.
Также в выпуске:
Вилкул и корытце абсурда.
Источник: 24 канал
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