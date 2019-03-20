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      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского

      Вести.UA 94 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 20 марта – прямые трансляции заседаний Кабинета Министров уже давно не удивляют украинцев. Поэтому, Владимир Гройсман решил дать им вторую жизнь, а помог ему в этом давний приятель и радикальный клоун Ляшко. После громкого скандала Гладковский-младший решил стать блогером. Если раньше он пародировал Бигуса, то теперь попробовал себя в роли Свинки Пеппы.

      Также в выпуске:

      Вилкул и корытце абсурда.

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      Теги: Новости Украины Олег Ляшко Владимир Гройсман Вести.UA
      Источник: 24 канал
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