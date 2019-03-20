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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського

      Вєсті.UA 140 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 20 березня – прямі трансляції засідань Кабінету Міністрів вже давно не дивують українців. Тож, Володимир Гройсман вирішив дати їм друге життя, а допоміг йому в цьому давній приятель та радикальний клоун Ляшко. Після гучного скандалу Гладковський-молодший вирішив стати блогером. Якщо раніше він пародіював Бігуса, то тепер спробував себе у ролі Свинки Пеппи.

      Також у випуску:

      Вілкул та коритце абсурду.

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      Теги: Новини України Олег Ляшко Вєсті.UA Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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