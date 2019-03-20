Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 20 березня – прямі трансляції засідань Кабінету Міністрів вже давно не дивують українців. Тож, Володимир Гройсман вирішив дати їм друге життя, а допоміг йому в цьому давній приятель та радикальний клоун Ляшко. Після гучного скандалу Гладковський-молодший вирішив стати блогером. Якщо раніше він пародіював Бігуса, то тепер спробував себе у ролі Свинки Пеппи.
Також у випуску:
Вілкул та коритце абсурду.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі