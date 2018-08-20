Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
В свежем выпуске "Вести.UA" за 20.08 – Рабинович пока своих одноклубников показывает в соцсетях. Неудивительно, в реальности презентация политика могла бы перерасти в двойные похороны. Ляшко радикальный во всем, особенно в обещаниях. Потенциальные избиратели хоть и слушают его с удовольствием, но предупредили: после выборов спросят с него по полной. Поэтому радикалу пришлось вносить поправки.
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Источник: 24 канал
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