Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт

В свежем выпуске "Вести.UA" за 20.08 – Рабинович пока своих одноклубников показывает в соцсетях. Неудивительно, в реальности презентация политика могла бы перерасти в двойные похороны. Ляшко радикальный во всем, особенно в обещаниях. Потенциальные избиратели хоть и слушают его с удовольствием, но предупредили: после выборов спросят с него по полной. Поэтому радикалу пришлось вносить поправки.

Также в выпуске: Почему кандидат в президенты Гриценко объединяется с Вакарчуком.