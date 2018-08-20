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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт

Вєсті.UA 87

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 20.08 – Рабінович поки своїх одноклубників показує в соцмережах. Не дивно, в реальності презентація політика могла б перерости у подвійний похорон. Ляшко радикальний у всьому, особливо в обіцянках. Потенційні виборці хоч і слухають його із задоволенням, але попередили: після виборів спитають з нього по повній. Тому радикалу довелося вносити поправки у програму.

Також у випуску:

Чому кандидат у президенти Гриценко об'єднується з Вакарчуком.

Теги: Анатолій Гриценко Олег Ляшко Вадим Рабінович Вєсті.UA
Джерело: 24 канал
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