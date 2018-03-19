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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев

Вести.UA 170 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19.03 – Савченко показала, что на самом деле носит в сумке и случайно выдала истинную причину нелюбви к народным депутатам. Антарктиду решили использовать исключительно в научных целях, а любая военная деятельность здесь под запретом, но пингвинам на это наплевать.

Также в выпуске:

Весной пришла зима – потеха для Кивы.

Равнодушие украинцев к процессам во власти.

Теперь в календаре террористов появилась новая "красная дата".

Теги: Новости политики Новости Украины Надежда Савченко Вести.UA Илья Кива
Источник: 24 Канал
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