Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19.03 – Савченко показала, что на самом деле носит в сумке и случайно выдала истинную причину нелюбви к народным депутатам. Антарктиду решили использовать исключительно в научных целях, а любая военная деятельность здесь под запретом, но пингвинам на это наплевать.

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