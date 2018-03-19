Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 19.03 – Савченко показала, что на самом деле носит в сумке и случайно выдала истинную причину нелюбви к народным депутатам. Антарктиду решили использовать исключительно в научных целях, а любая военная деятельность здесь под запретом, но пингвинам на это наплевать.
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Источник: 24 Канал
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