Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.03 – Савченко показала, що насправді носить у сумці та випадково виказала справжню причину нелюбові до народних депутатів. Антарктиду вирішили використовувати виключно в наукових цілях, а будь-яка військова діяльність тут під забороною, але пінгвінам на це начхати.
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Джерело: 24 Канал
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