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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців

Вєсті.UA 265 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.03 – Савченко показала, що насправді носить у сумці та випадково виказала справжню причину нелюбові до народних депутатів. Антарктиду вирішили використовувати виключно в наукових цілях, а будь-яка військова діяльність тут під забороною, але пінгвінам на це начхати.

Також у випуску:

Навесні прийшла зима – потіха для Киви.

Байдужість українців до процесів у владі.

Тепер у календарі терористів з'явилася нова "червона дата".

Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Надія Савченко Ілля Кива
Джерело: 24 Канал
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