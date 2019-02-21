Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов

В свежем выпуске программы "Вести.UA" 21 февраля – каких супергероев только не придумало человечество – "Бэтмен", "Супермен", "Халк", но все они не могут сравниться с героем Украины – легендарным "Бойкоменом". Производительность работы Верховной Рады – это болезненная тема для общества. Для того, чтобы удержать депутатов на работе, решили применить проверенный советский метод.

Также в выпуске: Новый метод в борьбе с коррупцией. Гумконвой закончился и теперь террористы извлекают заначку.