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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов

      Вести.UA 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" 21 февраля – каких супергероев только не придумало человечество – "Бэтмен", "Супермен", "Халк", но все они не могут сравниться с героем Украины – легендарным "Бойкоменом". Производительность работы Верховной Рады – это болезненная тема для общества. Для того, чтобы удержать депутатов на работе, решили применить проверенный советский метод.

      Также в выпуске:

      Новый метод в борьбе с коррупцией.

      Гумконвой закончился и теперь террористы извлекают заначку.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вести.UA Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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