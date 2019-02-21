Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов
В свежем выпуске программы "Вести.UA" 21 февраля – каких супергероев только не придумало человечество – "Бэтмен", "Супермен", "Халк", но все они не могут сравниться с героем Украины – легендарным "Бойкоменом". Производительность работы Верховной Рады – это болезненная тема для общества. Для того, чтобы удержать депутатов на работе, решили применить проверенный советский метод.
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Источник: 24 канал
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