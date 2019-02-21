Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 21 лютого – яких супергероїв тільки не придумало людство – "Бетмен", "Супермен", "Халк", але всі вони не можуть зрівнятись з героєм України – легендарним "Бойкоменом". Продуктивність роботи Верховної Ради – це болюча тема для суспільства. Для того, аби втримати депутатів на роботі, вирішили застосувати перевірений радянський метод.
Також у випуску:
Новий метод у боротьбі з корупцією.
Гумконвой закінчився і тепер терористи витягують заначку.
Джерело: 24 канал
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