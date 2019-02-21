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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів

      Вєсті.UA 88 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 21 лютого – яких супергероїв тільки не придумало людство – "Бетмен", "Супермен", "Халк", але всі вони не можуть зрівнятись з героєм України – легендарним "Бойкоменом". Продуктивність роботи Верховної Ради – це болюча тема для суспільства. Для того, аби втримати депутатів на роботі, вирішили застосувати перевірений радянський метод.

      Також у випуску:

      Новий метод у боротьбі з корупцією. 

      Гумконвой закінчився і тепер терористи витягують заначку.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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