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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ

      Вести.UA 77 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 25 января – Александр Вилкул решил почувствовать себя супергероем, а потому хочет освободить своего духовного наставника Александра Ефремова из СИЗО. Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила настоящий бенефис в ПАСЕ, чем очень удивила украинскую делегацию.

      Также в выпуске:

      Шапка Мономаха, это вам не шапка Шевченко.

      Теги: Новости Украины Александр Вилкул Вести.UA
      Источник: 24 канал
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