Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 25 января – Александр Вилкул решил почувствовать себя супергероем, а потому хочет освободить своего духовного наставника Александра Ефремова из СИЗО. Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила настоящий бенефис в ПАСЕ, чем очень удивила украинскую делегацию.
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Источник: 24 канал
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