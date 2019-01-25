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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ

      Вєсті.UA 280 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 січня – Олександр Вілкул вирішив відчути себе супергероєм, а тому хоче визволити свого духовного наставника Олександра Єфремова з СІЗО. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала справжній бенефіс у ПАРЄ, чим неабияк здивувала українську делегацію.

      Також у випуску:

      Шапка Мономаха, то вам не шапка Шевченка. 

      Теги: Новини України Олександр Вілкул Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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