Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 січня – Олександр Вілкул вирішив відчути себе супергероєм, а тому хоче визволити свого духовного наставника Олександра Єфремова з СІЗО. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала справжній бенефіс у ПАРЄ, чим неабияк здивувала українську делегацію.

Також у випуску: Шапка Мономаха, то вам не шапка Шевченка.