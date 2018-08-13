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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука

Вести.UA 152 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 13.08 – Олег Ляшко – радикальный "терпила" украинской политики: то превратится в боксерскую грушу для оппоблоковца Юрия Бойко, то встретится с кулаком нардепа Александра Шевченко. Иногда Виктору Медведчуку приписывают чуть ли не магические способности. Но лучше вырезать путинского кума не только из кино, но и со всего публичного пространства.

Также в выпуске:

Оказалось, что в Украине можно обойтись и без средств МВФ.

Вершить справедливость в футболе решили не судьи и не полиция, а обычный городской глава, еще и матами.

 

Теги: Виктор Медведчук Олег Ляшко Вести.UA
Источник: 24 канал
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