Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука

В свежем выпуске "Вести.UA" за 13.08 – Олег Ляшко – радикальный "терпила" украинской политики: то превратится в боксерскую грушу для оппоблоковца Юрия Бойко, то встретится с кулаком нардепа Александра Шевченко. Иногда Виктору Медведчуку приписывают чуть ли не магические способности. Но лучше вырезать путинского кума не только из кино, но и со всего публичного пространства.

Также в выпуске: Оказалось, что в Украине можно обойтись и без средств МВФ.



Вершить справедливость в футболе решили не судьи и не полиция, а обычный городской глава, еще и матами.