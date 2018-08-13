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Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука

Вєсті.UA 94 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 13.08 – Олег Ляшко – найрадикальніший "тєрпіла" української політики: то перетвориться на боксерську грушу для опоблоківця Юрія Бойка, то зустрінеться із кулаком нардепа Олександра Шевченка. Інколи Віктору Медведчуку приписують ледь не магічні здібності. Але краще вирізати путінського кума не тільки з кіно, а й з усього публічного простору.

Також у випуску:

Виявилося, що в Україні можна обійтися і без коштів МВФ.

Вершити справедливість на футболі вирішили не судді і не поліція, а звичайний міський голова, ще й матами.

 

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
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