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      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!

      Вести.UA 16 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18 января – экс-регионалов в списках кандидатов в президенты будет хоть отбавляй. Один из них – Александр Вилкул – вообще в президенты идти не хочет, а баллотируется с совсем другой целью. Не только экс-регионалы вылезают из забвения на этих выборах, левое крыло украинской политики также не тонет. Социалистам скучно не будет – Илья Кива идет в президенты.

      Также в выпуске:

      Порошенко в поисках джокеров.

      Ляшко, маты и святые купания.

      Теги: Новости Украины Александр Вилкул Илья Кива Вести.UA
      Источник: 24 канал
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