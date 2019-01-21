Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18 января – экс-регионалов в списках кандидатов в президенты будет хоть отбавляй. Один из них – Александр Вилкул – вообще в президенты идти не хочет, а баллотируется с совсем другой целью. Не только экс-регионалы вылезают из забвения на этих выборах, левое крыло украинской политики также не тонет. Социалистам скучно не будет – Илья Кива идет в президенты.
Также в выпуске:
Порошенко в поисках джокеров.
Ляшко, маты и святые купания.
Источник: 24 канал
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