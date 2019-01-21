Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 18 января – экс-регионалов в списках кандидатов в президенты будет хоть отбавляй. Один из них – Александр Вилкул – вообще в президенты идти не хочет, а баллотируется с совсем другой целью. Не только экс-регионалы вылезают из забвения на этих выборах, левое крыло украинской политики также не тонет. Социалистам скучно не будет – Илья Кива идет в президенты.

Также в выпуске: Порошенко в поисках джокеров. Ляшко, маты и святые купания.