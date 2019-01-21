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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!

      Вєсті.UA 355 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 січня – екс-регіоналів у списках кандидатів у президенти буде хоч греблю гати. Один з них – Олександр Вілкул – взагалі у президенти йти не хоче, а балотується із зовсім іншою метою. Не лише екс-регіонали вилазять з забуття на цих виборах, ліве крило української політики також не тоне. Соціалістам нудно не буде, адже Ілля Кива йде в президенти.

      Також у випуску:

      Порошенко у пошуках джокерів.

      Ляшко, матюки та святі купання.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Ілля Кива Олександр Вілкул
      Джерело: 24 канал
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