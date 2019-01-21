Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 січня – екс-регіоналів у списках кандидатів у президенти буде хоч греблю гати. Один з них – Олександр Вілкул – взагалі у президенти йти не хоче, а балотується із зовсім іншою метою. Не лише екс-регіонали вилазять з забуття на цих виборах, ліве крило української політики також не тоне. Соціалістам нудно не буде, адже Ілля Кива йде в президенти.

Також у випуску: Порошенко у пошуках джокерів. Ляшко, матюки та святі купання.