Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 18 січня – екс-регіоналів у списках кандидатів у президенти буде хоч греблю гати. Один з них – Олександр Вілкул – взагалі у президенти йти не хоче, а балотується із зовсім іншою метою. Не лише екс-регіонали вилазять з забуття на цих виборах, ліве крило української політики також не тоне. Соціалістам нудно не буде, адже Ілля Кива йде в президенти.
Також у випуску:
Порошенко у пошуках джокерів.
Ляшко, матюки та святі купання.
Джерело: 24 канал
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