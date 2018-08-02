22:17
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 17°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, сегодня
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко

Вести.UA 109 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 02.08 – одной из претензий к режиму Януковича были притеснения свободы прессы. После смены власти журналисты облегченно вздохнули, но есть одна беда, что эти вздохи стоят кому-то поперек горла. Олег Ляшко очень любит говорить про отечественный продукт и Украина у него в сердце, однако, любуется радикал другой страной.

Также в выпуске:

Надежда Савченко призывает на помощь Трампа.

Видеоблогер Елена Бондаренко.

Теги: Новости Украины Олег Ляшко Вести.UA
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
сегодня, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей известных брендов
сегодня, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей известных брендов
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
сегодня, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
сегодня, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сегодня, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
 4 сентября 2017 , 19:31
Вести.UA. Клубничка для депутатов. Как Кернес учил Кличко "умножать на ноль"
 1 февраля 2016 , 19:03
Вести.UA. Итог — самое интересное за неделю
 31 января 2016 , 00:17
Вести.UA. Янукович засветился на шикарной яхте. Как Порошенко и Кернес соревновались за "Победу"
 22 августа 2016 , 18:51
Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
 29 марта , 21:52
Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
 13 марта , 22:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук