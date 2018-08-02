Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
В свежем выпуске "Вести.UA" за 02.08 – одной из претензий к режиму Януковича были притеснения свободы прессы. После смены власти журналисты облегченно вздохнули, но есть одна беда, что эти вздохи стоят кому-то поперек горла. Олег Ляшко очень любит говорить про отечественный продукт и Украина у него в сердце, однако, любуется радикал другой страной.
Также в выпуске:
Надежда Савченко призывает на помощь Трампа.
Видеоблогер Елена Бондаренко.
Источник: 24 канал
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