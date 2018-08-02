Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 02.08 – одной из претензий к режиму Януковича были притеснения свободы прессы. После смены власти журналисты облегченно вздохнули, но есть одна беда, что эти вздохи стоят кому-то поперек горла. Олег Ляшко очень любит говорить про отечественный продукт и Украина у него в сердце, однако, любуется радикал другой страной.

Также в выпуске: Надежда Савченко призывает на помощь Трампа. Видеоблогер Елена Бондаренко.