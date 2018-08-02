Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 02.08 – однією з претензій до режиму Януковича були утиски свободи преси. Після зміни влади журналісти полегшено зітхнули, але є одна біда, що оці зітхання стоять комусь поперек горла. Олег Ляшко дуже любить говорити про вітчизняний продукт і Україна в нього у серці, однак, милується радикал іншою країною.

Також у випуску: Надія Савченко кличе на допомогу Трампа. Відеоблогер Олена Бондаренко.