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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко

Вєсті.UA 178 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 02.08 – однією з претензій до режиму Януковича були утиски свободи преси. Після зміни влади журналісти полегшено зітхнули, але є одна біда, що оці зітхання стоять комусь поперек горла. Олег Ляшко дуже любить говорити про вітчизняний продукт і Україна в нього у серці, однак, милується радикал іншою країною.

Також у випуску:

Надія Савченко кличе на допомогу Трампа.

Відеоблогер Олена Бондаренко.

Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
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