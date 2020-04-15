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      Вести.UA: Тайные желания Кивы. РПЦ работает до последнего клиента

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске "Вести.UA" за 15 апреля – Кива агрессивно отреагировал на законопроект об усилении ответственности за преступления из-за сексуальной ориентации. Он сказал, что это плохо для украинских детей. Однако в психологии есть понятие "проекция" – когда боишься чего-то в себе, а видишь это в других. В московском патриархате не хотят верить в COVID-19 – они до сих пор работают до последнего клиента

      Также в выпуске:

      "Специальное" заражение Новинского.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Илья Кива Новости политики Вести.UA
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