Вєсті.UA: Потаємні бажання Киви. РПЦ працює до останнього клієнта
У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 квітня – Ілля Кива агресивно відреагував на законопроєкт про посилення відповідальності за злочини через сексуальну орієнтацію. Він сказав, що це погано для українських дітей. Однак у психології є поняття "проекція" – коли боїшся чогось у собі, а бачиш це в інших. У московському патріархаті не хочуть вірити у COVID-19 – вони досі працюють до останнього клієнта.
Також у випуску:
"Спеціальне" зараження Новинського.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 15 квітня 2020:
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 19:07 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, коронавірус у Новинського
сьогодні , 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
сьогодні , 16:24 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів строковик із Харкова
сьогодні , 17:46 Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні: які автомобільні пункти працюватимуть
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні стрависьогодні , 15:45
-
Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня: що розглядатимутьсьогодні , 16:10
-
У Львові стався вибух біля лікарні: загинув чоловік – фотосьогодні , 19:08
-
Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за підпал трави: інфографікасьогодні , 18:34
-
Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 мільйонів доларів сім'ї Суркісів: деталісьогодні , 16:15
-
Закон про "поправочний спам" у Раді: що означає і які наслідки матимесьогодні , 16:22
Пропозиції партнерів
Коментарі