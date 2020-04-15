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      Вєсті.UA: Потаємні бажання Киви. РПЦ працює до останнього клієнта

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 квітня – Ілля Кива агресивно відреагував на законопроєкт про посилення відповідальності за злочини через сексуальну орієнтацію. Він сказав, що це погано для українських дітей. Однак у психології є поняття "проекція" – коли боїшся чогось у собі, а бачиш це в інших. У московському патріархаті не хочуть вірити у COVID-19 – вони досі працюють до останнього клієнта.

      Також у випуску:

      "Спеціальне" зараження Новинського.

      Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 15 квітня 2020:

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Ілля Кива Вєсті.UA
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