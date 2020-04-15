Вєсті.UA: Потаємні бажання Киви. РПЦ працює до останнього клієнта

У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 квітня – Ілля Кива агресивно відреагував на законопроєкт про посилення відповідальності за злочини через сексуальну орієнтацію. Він сказав, що це погано для українських дітей. Однак у психології є поняття "проекція" – коли боїшся чогось у собі, а бачиш це в інших. У московському патріархаті не хочуть вірити у COVID-19 – вони досі працюють до останнього клієнта.

Також у випуску: "Спеціальне" зараження Новинського. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 15 квітня 2020: