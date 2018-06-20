Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию

В свежем выпуске "Вести.UA" за 20.06 – на последних выборах мэра Львова один из кандидатов убеждал, что есть два Львова. Но теперь все куда серьезнее. Ведь подозревают, что есть два Порошенко. Олег Барна предложил штрафовать украинцев за проявления сексуальной ориентации. А вот его коллега-радикал подошел к проблеме куда глобальнее.

Также в выпуске: Сколько огнестрелов на руках у гражданских украинцев, детали в цифрах. Молодую кровь в управления: почему украинцы слушают старую как мир мантру.